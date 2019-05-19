اليمن.. التوقيع على مشروع إنساني بقيمة 28 مليون دولار

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



وقعت الحكومة اليمنية، الأحد، على اتفاقية مشروع إنساني بقيمة 28 مليون دولار، مع منظمة رعاية الأطفال الدولية (بريطانية غير حكومية).



وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع تحسين فرص الحصول على الخدمات المنقذة لحياة السكان، ويستفيد منه 37 ألف شخص.



ومن المقرر تنفيذ المشروع، بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه في محافظة الحديدة (غرب)، ومديرية المشنة بمحافظة إب (جنوب غرب).



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ويغطي المشروع، الأشخاص الذين يواجهون مخاطر الحماية العاجلة وضحايا الحرب من المدنيين، حسب المصدر.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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