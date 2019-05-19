رئيس البرلمان الكويتي يناقش المستجدات الإقليمية مع سفير واشنطن ببلاده

الكويت / الخليج 365

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الأحد، مع السفير الأمريكي لدى بلاده، لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء بعد أيام من عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة مغلقة، الخميس؛ لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت؛ حيث تناولت عرضا من جانب الحكومة لاستعداداتها لمواجهة أي طارئ في المنطقة.

والأسبوع الماضي، دعا أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، قوات "الحرس الوطني" لأخذ أقصى درجات الحذر في ظل "المستجدات الخطیرة التي یشھدھا محیطنا الإقلیمي".

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وأثار مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حربًا كلامية بين طهران وواشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بغلقه ردًا على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات الأخيرة من النفط.

والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين كانت ستتجهان إلى واشنطن لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

ومؤخرا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.

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