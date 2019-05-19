تسريح موظفين وخفض أجور.. حزب الله يعاني عقوبات إيران

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تأثر حزب الله اللبناني بقوة بغياب الدعم الإيراني المالي والعسكري، الذي أدى إلى فقدان الجماعة جزءا كبيرا من قوتها على المستوى السياسي والإعلامي مؤخرًا

لا شك أن الدعم الإيراني لبعض الجماعات المسلحة في مختلفة أنحاء الشرق الأوسط، كان هو السبب الرئيسي في أن تكون لتلك المجموعات كلمة سياسية مؤثرة في مجريات الأحداث ببلادها على مدى سنوات طويلة، إلا أنه بعد استعادة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والسياسية، عانت طهران متاعب سياسية ضخمة لم تساعدها على مواصلة خططها الإستراتيجية. ومع انخفاض مستويات الدخول والقدرات الاقتصادية لإيران، تأثرت تلك المجموعات بسبب تراجع الدعم المالي الذي كانت تقدمه طهران لها على مدى سنوات طويلة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن جماعة حزب الله استطاعت أن تستفيد من المساعدات النقدية السخية التي تحصل عليها من إيران، حيث تنفق ببذخ على عناصرها، وتقوم بتمويل الخدمات الاجتماعية للناخبين وتعزز ترسانتها الهائلة من الأسلحة، مما جعلها قوة سياسية مؤثرة في المشهد السياسي بلبنان. إيران تضع خططا عسكرية

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن جماعة حزب الله استطاعت أن تستفيد من المساعدات النقدية السخية التي تحصل عليها من إيران، حيث تنفق ببذخ على عناصرها، وتقوم بتمويل الخدمات الاجتماعية للناخبين وتعزز ترسانتها الهائلة من الأسلحة، مما جعلها قوة سياسية مؤثرة في المشهد السياسي بلبنان. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بعد فرض الرئيس ترامب قيودًا شاملة على التجارة مع إيران العام الماضي، زادت التوترات مع طهران التي وصلت إلى ذروتها في الأيام الأخيرة.

وتم تقليص قدرة إيران على تمويل الحلفاء مثل حزب الله، حيث شهدت الجماعة، أكبر وكيلة لإيران في المنطقة، انخفاضًا حادًا في إيراداتها، الأمر الذي اضطرها لاتخاذ إجراءات صارمة لخفض إنفاقها، وفقًا لمسؤولي حزب الله وأعضائه وأنصاره. Advertisements العقوبات التي فرضها ترامب في أواخر العام الماضي بعد انسحابه من الصفقة النووية التاريخية، التي كانت تهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية، بدت أكثر قسوة بكثير من تلك التي ساعدت في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات تحت إدارة أوباما، وهي ذات تأثير عميق على الاقتصاد الإيراني، وفقًا لنظرة المحللين.

وقال موظف في إحدى الوحدات الإدارية لحزب الله: "يتم اقتياد المقاتلين وتجهيزهم بتكلفة بسيطة في الوقت الحالي، وهم يحصلون على رواتب منخفضة أو قد يعملون بدون أجر على الإطلاق". هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟ ومن بين الأدلة الأبرز لتأثر حزب الله بانخفاض مستويات الدعم المالي القادم من إيران، قالت الصحيفة الأمريكية، إنه يتم سحب الكثير من عناصرها في سوريا، حيث لعبت الميليشيات دورًا فعالًا في القتال لصالح الرئيس بشار الأسد وضمان بقائه. ولم يكن التأثر منحصرًا في بعض المجالات العسكرية والتسليح، إلا أن ذلك امتد إلى بعض المجالات مثل الآلة الإعلامية للجماعة اللبنانية، حيث تم إلغاء بعض البرامج على قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله، كما تم تسريح موظفيها، وفقًا لأحد المطلعين على أوضاع حزب الله. وقال مصدر بالجماعة: "لقد تم تقليص برامج الإنفاق التي كانت دومًا وفيرة والتي دعمت المجموعة بين الجالية الشيعية الفقيرة في لبنان، بما في ذلك توفير الأدوية المجانية وحتى البقالة للمقاتلين والموظفين وعائلاتهم".

ويرى مسؤولو إدارة ترامب أنهم قضوا على 10 مليارات دولار من الإيرادات الإيرانية منذ نوفمبر، مما تسبب في بؤس واسع النطاق لحياة العديد من الفقراء الإيرانيين، وكذلك الإنفاق الحكومي. هل تقرع واشنطن طبول الحرب ضد طهران؟ وأكد مسؤولون أمريكيون أن التوترات بين واشنطن وطهران ارتفعت بعد سريان مفعول قرار سحب الاستثناءات التي مُنحت لمستوردي النفط في 2 مايو، مما أدى إلى إلغاء الإعفاءات من ثماني دول سمح لها في السابق بمواصلة استيراد النفط الإيراني بهدف تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى "صفر"، وهي السياسة التي يتبعها ترامب من أجل مواصلة تطبيق أقصى مستوى من الضغط السياسي والاقتصادي على الملالي.

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