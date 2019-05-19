دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى تغيير سامسونج موقع ثقب الشاشة في هواتف Galaxy Note 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن سامسونج في طريقها لتغيير موقع ثقب الكاميرة الأمامية إلى منتصف الشاشة، كما يأتي ثقب الكاميرة في سلسلة Galaxy Note 10 بتصميم أصغر من هواتف Galaxy S10.

في تسريبات جديدة جاءت عبر Ice Universe، أشير إلى أن سامسونج ستعمل على إجراء تحسينات في تصميم Galaxy Note 10 المرتقب، حيث يتم ترقية تصميم الإصدار السابق Galaxy Note 9 الذي جاء بأبعاد 18.5:9، إلى أبعاد 19:9 في هواتف Galaxy Note 10 كما تأتي الشاشة بقياس أطول ليتمتع تصميم الهاتف بإطارات أنحف، كما تشغل الشاشة نسبة أعلى في هيكل الهاتف.

ولتحقيق هذه الأبعاد في هواتف Galaxy Note 10 وNote 10 Pro القادمة تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستعمل على تصغير قطع الشاشة الخاص بالكاميرة الأمامية إلى حجم أصغر مما قدمت في هواتف Galaxy S10، كما ستعمل سامسونج على تغير موقع ثقب الشاشة إلى المنتصف.

من جانب أخر تشير تسريبات Ice Universe إلى أن هواتف Galaxy Note 10 وNote 10 Pro ستأتي بنفس مواصفات الكاميرة المميزة لسلسلة هواتف Galaxy S10، لذا من المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات متغيرة، كما تدعم الكاميرة الخلفية في الهاتف ميزة التثبيت البصري مع ميزة التكبير البصري حتى مرتين أكثر.

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أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات Ice Universe أن يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة، كما تضم إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy Note 10 Pro بشكل خاص مستشعر Time-of-Flight لتحسين تصوير bokeh.

من جانب أخر أشارت تسريبات Ice Universe إلى أن هاتف Galaxy Note 10 سيأتي بمعايير UFS 3.0 المستخدمة في هاتف OnePlus 7 Pro كبديل لمعايير التخزين UFS 2.1 التي قدمت في هواتف Galaxy S10، لذا من المتوقع أن تتميز سلسلة Galaxy Note 10 بآداء سريع في إطلاق التطبيقات، ومعالجة ملفات الصور والفيديو المميزة بالحجم الكبير في وقت أقل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy Note 10 القادمة من سامسونج حتى الإعلان الرسمي.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى تغيير سامسونج موقع ثقب الشاشة في هواتف Galaxy Note 10 ظهر على التقنية بلا حدود.