شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إيداع 250 مليون دولار فى البنك المركزى السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الأحد إن المملكة أودعت 250 مليون دولار في البنك المركزى السودانى.
كانت السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان عقب احتجاجات أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضى.
وقال البيان إن الخطوة ستعزز المركز المالى للسودان وتخفف الضغوط عن الجنيه السودانى وتحقق مزيدا من الاستقرار فى سعر الصرف.
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