شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إيداع 250 مليون دولار فى البنك المركزى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الأحد إن المملكة أودعت 250 مليون دولار في البنك المركزى السودانى.

كانت السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان عقب احتجاجات أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضى.

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وقال البيان إن الخطوة ستعزز المركز المالى للسودان وتخفف الضغوط عن الجنيه السودانى وتحقق مزيدا من الاستقرار فى سعر الصرف.