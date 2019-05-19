أذرع الحمدين تستهدف خالد الهيل في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي

أظهر رصد سريع لمواقع التواصل الإجتماعي، حملة تشويه تستهدف المعارض القطري خالد الهيل، على خلفية التصريحات التي هدد فيها بفضح جرائم تنظيم الحمدين في البلاد .

وكشف المعارض القطري خالد الهيل، في فيديو بثه على يوتيوب باسم مجلس خالد الهيل، إن الوضع غير مستقر في قطر وغير مبشر ويوجد الكثير من الأشياء التي يخفيها تنظيم الحمدين عن الشعب القطري، وأن هدفه كشف حقائق النظام المجرم.

وأضاف أنه حاول تحويل مجلسي من مجلس خاص إلى مجلس عام، لوجود منصة لمناقشة القضايا التي تهمنا جميعاً، وطرح الأفكار التي تؤمن بها المعارضة القطرية من أجل التغيير السلمي في البلاد، لتحقيق الحرية والأمانة الاجتماعية، من دون الخوف من الاعتقال أو جرائم النظام الحالي.

وذكرت المصادر، أن هذه الحملة جاءت بناءاً على توجيهات أصدرها مكتب أمير البلاد، تميم بن حمد، لأذرعها على مواقع التواصل الإجتماعي، رداً على تصريحات الهيل التي أضحت تهدد بقاء تنظيم الحمدين .

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وقالت المصادر، أن ما يعرف بالذباب الإلكتروني المأجور التابع لتنظيم الحمدين، شن حملة تشويه ضد خالد الهيل على مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع حملة لتلميع تنظيم الحمدين الذي باتت ملفات جرائمه تناقش في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف .

ويعتمد تنظيم الحمدين على الالاف من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي لتلميع صورة التنظيم وإستهداف معارضيه تحت مسميات قطرية وعربية وجميعها تدار من طرف واحد .

وكشفت حملة إزالة الحسابات الوهمية التي قام بها تويتر العام الماضي، عن الألاف من تلك الحسابات التي تدار من قطر لإعادة نشر التغريدات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين المواليين للتنظيم .

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