انت الان تتابع صحف عربية: قمتان في مكة.. وقطر تعترف بالانتهاكات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت تأكيد إيران عدم جاهزيتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وإعلان وزير خارجيتها أنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع

طالعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، باستمرار التصعيد بين أمريكا وإيران الذي تصدر مانشيتات الصحف، كما استعرضت تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تحذير أمريكي للطائرات المحلّقة فوق الخليج العربي"، أبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تحذير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، رغم التأكيدات المعلنة من جانب الطرفين بعدم رغبتهما في خوض حرب.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قالت في التحذير "إن الخطوة تأتي وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، ما يشكل خطراً عرضياً متزايداً على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات". وكشفت صحيفة

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قالت في التحذير "إن الخطوة تأتي وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، ما يشكل خطراً عرضياً متزايداً على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".

وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة، في 30 مايو الموافق 25 رمضان الحالي، لبحث الاعتداءات التي طالت سفناً تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة وتداعياتها على المنطقة.



وتأتي القمتان العربية والخليجية، قبل يوم من القمة الإسلامية، التي دعا إليها خادم الحرمين في وقت سابق. وأشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إلى أن عقد القمتين يأتي حرصاً من خادم الحرمين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ترحيب دول خليجية وعربية بدعوة خادم الحرمين ، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن هذه الدعوة للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار "ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة"، مشيدة بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحت عنوان "طهران لواشنطن: لا نريد الحرب وغير جاهزين للتفاوض"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن إيران أكدت أمس السبت، عدم جاهزيتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وأعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع، مفاخراً بقوله "لا تملك دولة وهماً بأن بإمكانها مواجهة إيران"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، بينما اعتبر نائب جمهوري أمريكي أن سبب الحشد العسكري في الخليج يعود لمخاوف من قتل أو خطف جنود أمريكيين تنفذها أذرع إيران في المنطقة.



وجددت إيران، أمس، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

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وأفادت "الجزيرة" بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أعلن أن النظام الإيراني لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن السعودية لا تريد حرباً في المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي اعتداء.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية بالرياض إن النظام الإيراني يعمل منذ تأسيسه على تصدير الثورة، وحث طهران على التعايش مع دول المنطقة، وناشد قادتها الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار.

وبالانتقال إلى السودان، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن في بيان السبت، استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية اليوم الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم، وهو ما أكدته قيادات في الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة رسمية من المجلس للبدء بالمفاوضات.

وجاء في البيان "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد (اليوم) بالقصر الجمهوري".



وحول الأوضاع في اليمن، كشفت "البيان" تحت عنوان "الحوثي ينسف رواية الانسحاب من الحديدة"، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية نسفت رواية انسحابها من ميناء الحديدة، وكشف رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً على بعد 500 متر من ميناء الحديدة، وهو ما يدحض إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، في وقت صعّدت الميليشيا هجماتها تجاه مناطق ألوية العمالقة في المدينة، حسب بيان صادر عن العمالقة.

كما واصل الجيش اليمني تمشيط وتطهير مدينة قعطبة من جيوب ميليشيا الحوثي، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة التابعة لمحافظة الضالع التي تم تحريرها أول من أمس.

وتحت عنوان "قطر تعترف بالانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال الأجانب في الدوحة"، ذكرت "الخليج" أن تقريرا رسميا صادرا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر، اعترف بالانتهاكات الممنهجة بحق العمال الوافدين، في مشروعات الدوحة المختلفة، بعد محاولات مستميتة من قبل أذرع نظام الحمدين الإعلامية لإخفائها على مدى الشهور الماضية.

وقال التقرير الصادر أمس السبت، الذي نشره موقع "قطريليكس"، إن الوزارة القطرية أصدرت إحصائية عن عدد الشكاوى العمالية التي وصلتها من عدد من الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها الأجانب.

وتؤيد الأرقام الصادرة عن الوزارة ما اتهمت به الدوحة خلال الفترة الماضية، من ممارسة انتهاكات ممنهجة بحق العمال الأجانب، حيث ذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل، أنها تلقت 15818 شكوى عمالية خلال العام الماضي.