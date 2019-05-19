فيديو| بعد الاعتداء على السعودية والإمارات.. المملكة تدعو لقمتين طارئتين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت وزارة الخارجية السعودية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين بمكة المكرمة، في 30 مايو المقبل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، فإن القمة تأتي على خلفية الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من هجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة“.

وبحسب نص البيان: "هذه القمة تأتي في سياق ”حرص خادم الحرمين الشريفين، على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة، في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

بدورها دعت الإمارات إلى موقف خليجي وعربي موحد في ظل "التحديات والأخطار المحيطة" مرحبة بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ إن هذه المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

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وأشادت الخارجية الإماراتية بالدور القيادي للعاهل السعودي في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها ”أن الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفًا خليجيًا وعربيًا موحدًا في ظل التحديات والأخطار المحيطة وإن وحدة الصف ضرورية وإن الدعوة الكريمة التي بادر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل فرصة مهمة لدول المنطقة، لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة عبر موقف خليجي وعربي جماعي يحرص على أمننا المشترك وسيادتنا وإنجازاتنا“.

فيما رحبت البحرين بدعوة الملك سلمان لعقد قمتين طارئتين.