الفالح يؤكد أن وضع سوق النفط العالمي لن يتأثر بالعوامل الجيوسياسية

وقال الفالح في بداية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في جدة، عندما سئل كيف أثرت التوترات الحالية في الشرق الأوسط على سوق النفط العالمي: " لم نتأثر بالتطورات الجيو سياسية".

وقال أيضًا إن القرار الخاص بالإطالة المحتملة لاتفاقية خفض إنتاج النفط سيتم في حزيران/ يونيو القادم.

وأضاف الفالح:

"عمومًا، فإن توصيتي للزملاء هي تخفيض المخزون بروية إلى المستوى الطبيعي والبقاء على المسار… والقرار النهائي سيكون في حزيران /يونيو".

وذكرت مصادر عراقية في وقت سابق أن سعر النفط قد ارتفع إلى 73 دولارا للبرميل مدعوما بسلسلة تخفيضات في الإمدادات ومخاوف من تعطيل المزيد من شحنات النفط في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات، ويتجه السعر لإنهاء الأسبوع على مكاسب.