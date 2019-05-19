اخبار الخليج

إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة 30 ألف مريض يمني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء، يوسف الحاضري في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن "300 ألف مريض يمني بحاجة إلى الإجلاء إلى الخارج للعلاج".

© AP Photo / Hani Mohammed

وذكر أن دولا عرضت مساعدتها الشعب اليمني بعلاج المرضى.

واتهم الحاضري الأمم المتحدة بعدم التجاوب مع مطالب تلبية الاحتياجات العاجلة من الأجهزة الطبية، متسائلا "ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى".

ويفرض التحالف العربي بقيادة في اليمن، منذ آب/أغسطس عام 2016م، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، لكن القيام بكل رحلة يتطلب تنسيقا مع قيادة التحالف.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة 30 ألف مريض يمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا