اخبار الخليج

السعودية تبدأ تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرياضالسعودية تبدأ تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في اليوم الأحد بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة أن خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا أو من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأن على كل موظف أن يختار أي خمس ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتنسيق من مديره المباشر.

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن موظفي القطاع العام في السعودية، قد حددت أوقات العمل في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميا فقط، تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر.

المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبدأ تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا