دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار التجريبي من لعبة Call of Duty يتوفر الآن في بعض المناطق ظهر على التقنية بلا حدود.

يتوفر الإصدار التجريبي المخصص للأجهزة المحمولة من لعبة Call of Duty الآن في مناطق محددة حول العالم، والذي يستهدف مستخدمي أجهزة الأندوريد وiOS.

بعد الإعلان عن إطلاق لعبة Call of Duty في إصدار خاص للهواتف الذكية، أطلق اليوم الإصدار التجريبي من اللعبة على منصتي الأندوريد وiOS في مناطق محددة، حيث كشف عن أهم المميزات التي يأتي بها هذا الإصدار لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي من اللعبة في كلاً من الهند وإستراليا في البداية، على أن يطلق إلى مناطق أخرى لاحقاً، أيضاً يمكن للمستخدمين التسجيل في لعبة Call of Duty ليتم دفع إشعارات بوصول الإصدار التجريبي من اللعبة لمناطق أخرى في صيف هذا العام.

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كما أكدت تصريحات ناشر اللعبة على أن هذا الإصدار من لعبة Call of Duty يضم مجموعة من الأنماط في اللعب على أن يأتي النمط الأول في اللعبة بشكل مجاني للجميع كما يدعم عدد 8 لاعبين، بينما تدعم الأنماط الأخرى عدد 10 لاعبين.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بعدد 7 خرائط للاعبين، كما تأتي اللعبة بالكثير من الإختيارات للتخصيص مع أدوات تدعم ميزة التخصيص من أسلحة، وقنابل، مهارات إضافية للاعبين، أيضاً يضم هذا الإصدار مجموعة من شخصيات Call of Duty الشهيرة للإختيار من بينها.

المصدر

هذا الموضوع الإصدار التجريبي من لعبة Call of Duty يتوفر الآن في بعض المناطق ظهر على التقنية بلا حدود.