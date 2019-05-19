شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يوقع اتفاقية بـ28 مليون دولار لتنفيذ مشروعات إنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، فى العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة رعاية الأطفال الدولية ممثلة بمدير العمليات الإنسانية فى اليمن نورا حسنين، اتفاقية تنفيذ مشروع تحسين فرص الحصول على الخدمات المنقذة لحياة السكان في اليمن، بحسب سبأ.
المشروع الذى يستفيد منه 37 ألف شخص، تبلغ تكلفته قرابة 28 مليون دولار، ومن المقرر تنفيذه بمديرية الشيخ عثمان بعدن، ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه فى الحديدة ومديرية المشنة بمحافظة إب.
ويحتوي المشروع على مكونين رئيسيين هما المساعدة النقدية للحماية ويغطى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر الحماية العاجلة وضحايا الحرب من المدنيين، وإدارة الحالة وتقديم المتابعة الفردية والإحالة الآمنة.
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