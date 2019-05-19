شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط محاولة تهريب 184 ألف حبة كبتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، من إحباط محاولتى تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (184,737) حبة، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة فى حافلتين قدمتا إلى المملكة لغرض إيصال الركاب إلى الأراضى المقدسة.



وبحسب وكالة واس، أوضح مدير عام جمرك حالة عمّار محمد قيسى، أنه جرى إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون، وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولًا للجمرك حافلة ركاب تقل (47) راكبًا، وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عُثر فى أحد حقائب الركاب على (100) ألف حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية فى الحقيبة وذلك بإخفائها فى تجويف الحقيبة من الداخل.

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وأضاف مدير عام الجمرك أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة وفى حافلة أخرى تقل (31) راكبًا عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (84.737) حبة كبتاجون، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.



يُذكر أن موسم العمرة والحج من الأوقات التى يستغلها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، والجمارك السعودية تبذل جهودًا كبيرة وتعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية فى سبيل منع دخول مثل هذه الآفات.