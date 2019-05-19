تشمل 20 ألف صاروخ حرارى.. تعرف على شحنة السلاح التركية المهربة لطرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أمس السبت، شحنة أسلحة ومدرعات تركية، إلى ميناء طرابلس البحرى، على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا. ووفق تقرير لـ"العربية"، فإن شحنة الأسلحة التركية تشمل الآتى. - 20 ألف صاروخ حرارى - تضم ذخائر وبنادق قنص Advertisements - 40 مدرعة - لواء الصمود المصنف إرهابيا هو من تسلم الأسلحة التركية - طائرة أقلعت إلى تركيا لتتزود بالذخائر - الأسلحة التركية وصلت رغم الحظر الأممى - لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تصرح: إرسال تركيا أسلحة انتهاك للحظر.

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