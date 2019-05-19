شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك برميل مفخخ قرب أكاديمية الشرطة فى محافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، إنه تم تفكيك برميل مفخخ بالقرب من أكاديمية الشرطة فى محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، عن المصدر الأمنى قوله، إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك برميل مفخخ يحتوى على مادة نترات الأمونيا بالقرب من أكاديمية للشرطة بمحافظة نينوب فى منطقة الشلالات؛ دون وقع أى إصابات بشرية تذكر.

ويأتى هذا عقب يومين من إعلان مصدر أمنى عراقى تدمير أربعة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي، خلال عملية تفتيش عشر قرى فى منطقة (البعاج) بمحافظة نينوي.

ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى هجمات متفرقة بين حين وآخر فى العاصمة بغداد، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية؛ وذلك منذ هزيمتهم عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.

القوات الأمنية العراقية تعلن إسقاط عصابات إجرامية يقود أغلبها النساء

وفى سياق متصل أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 80 عصابة وشبكة إجرامية منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن غالبية هذه العصابات تضم نساء.

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وأفاد مصدر أمنى عراقى- فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى- بأنه منذ مطلع العام الجاري، نجحت قوات الأمن فى القبض على أكثر من 80 عصابة وشبكة إجرامية، منها نحو 55 عصابة تضم فى صفوفها نساء.

وأضاف المصدر أن السرقة والسطو المسلح والاحتيال والاتجار بالبشر، هى أبرز أعمال العصابات التى تتضمن نساء فى صفوفها، بهدف تسهيل مهام عدة خلال تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أن العصابات التى تضم نساء تكون أكثر حرفية وقدرة على المناورة فى جرائمها، وتتطلب جهودا مضاعفة من قوات الأمن للإيقاع بها.

من جانب أخر أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، ضبط أسلحة ووثائق مهمة تخص أسماء قيادات بتنظيم (داعش) الإرهابى فى جزيرة مكحول، الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى شمالى البلاد.

وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن القوات العراقية داهمت وكرين في منطقة البو جليب بجزيرة مكحول، وعثرت بداخلهما على 5 أحزمة و10 عبوات ناسفة.

وأضافت أنها ضبطت وثائق مهمة تضم أسماء عناصر من داعش وعائلاتهم وهواتفهم، كما ضمت الوثائق أسماء المسؤولين الإداريين لبعض القواطع التي يتحرك فيها عناصر التنظيم الإرهابى، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة قانونيا.