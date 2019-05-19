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بارزاني يبحث مع القنصل الأمريكي تحسن العلاقات مع بغداد

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أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365

بحث رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الأحد، مع القنصل العام الأمريكي في الإقليم، تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، وخطوات ما بعد تنظيم "داعش" ومنع ظهوره من جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعهما بأربيل صباح الأحد، حسب بيان لحكومة الإقليم، اطلعت عليه "الخليج 365".

وذكر البيان، أنه "جرى التباحث حول أعمال ونشاطات القنصلية الأمريكية، والعلاقات بين الإقليم وأمريكا في كل المجالات".

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كما تم التباحث حول "علاقات أربيل - بغداد وتحسنها وحل المشاكل بينهما عن طريق الحوار، والتطورات التي تشهدها المنطقة"، دون تفاصيل إضافية.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث "خطوات ما بعد داعش لاجتثاث الفكر المتطرف ومنع ظهوره من جديد بالتنسيق بين بغداد وأربيل والتحالف، والتمهيد لعودة النازحين إلى ديارهم".

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط "داعش" مؤخرًا في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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