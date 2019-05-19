10 جرحى بينهم أجانب إثر تفجير استهدف حافلة سياحية بالقاهرة

القاهرة / الخليج 365
سقط 10 جرحى على الأقل، إثر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الأحد، بالتزامن مع مرور حافلة سياحية تضم أجانب، بالقرب من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات غربي العاصمة المصرية، وفق إعلام محلي.
ونقلت المصادر عن مصدر طبي لم تسمه أن الانفجار الذي استهدف الحافلة السياحية أسفر عن سقوط 10 جرحى على الأقل، دون تفاصيل أكثر.
لم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو الصحة بشأن الحادث حتى الساعة 13:24 ت.غ، بشأن تفاصيل الحادث.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استهدف تفجير مماثل حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات غربي القاهرة، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع، كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة نتج عنه مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 سياح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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