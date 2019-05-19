النظام السوري يستهدف حقول القمح في منطقة خفض التصعيد

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

استهدفت قوات النظام السوري، مزارع السكان القاطنين في الأقسام المشمولة باتفاق منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وعلمت الخليج 365 من مصادر محلية، أن قوات النظام السوري والميليشيات الإرهابية الأجنبية المدعومة إيرانيا، قصفت السبت، حقولا بقرى تل هواش والزكاة والصهرية والهبيط بريف محافظة حماة.

واستهدف النظام السوري بنيرانه، حقول القمح والشعير والحمّص.

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وتحاول فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بمساعدة سكان المنطقة، إخماد الحرائق الناجمة عن قصف النظام السوري.

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، أدى قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب وجوارها، إلى مقتل 151 مدنيا على الأقل، وإصابة أكثر من 405 آخرين.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.