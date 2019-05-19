الجزائر.. مسيرة لآلاف الطلبة في العاصمة والشرطة تطوّق البرلمان

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

كسر المئات من الطلبة الجزائريين، الأحد، حواجز الشرطة بعد مواجهات طفيفة، ووصلوا إلى أمام مبنى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

وتجمع نحو ألف طالب أمام مبنى مجلس الأمة، مرددين شعارات مناهضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم.

وأطلق الطلبة صافرات استهجان، أمام مبنى مجلس الأمة، الذي كان يترأسه عبد القادر بن صالح، قبل تعيين رئيسا مؤقتا للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

كما ردد المتظاهرون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات" ومعناها "لا انتخابات أيها العصابات"، في إشارة لرئاسيات 4 يوليو/ تموز المقبل.

وأقام عناصر الشرطة حاجزا أمنيا أمام المدخل الرئيسي لمجلس الأمة، دون أن تتدخل لتفريق الطلبة المعتصمين.

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وجاءت مسيرة الطلبة بالعاصمة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الطالب في الجزائر، المصادف للتاسع عشر مايو/ أيار من كل سنة.

وفي 19 مايو 1956، قرر الطلبة الجزائريون في الجامعات الفرنسية مقاطعة الدراسة والالتحاق بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، التي توجت باستقلال البلاد في 5 يوليو/ تموز 1962.

وفي وقت سابق خرج آلاف الطلبة في مسيرة من الجامعة المركزية الحكومية، نحو ساحة البريد المركزي، وسط العاصمة، ومنعتهم الشرطة من التقدم نحو مبنى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ومن المنتظر أن يخرج الطلبة، الثلاثاء، الذي تحول لموعد احتجاج أسبوعي، في مسيرات جديدة بالعاصمة ومدن عدة في مسيرات رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم.

ويسود تخوف لدى نقابة الأساتذة، من سنة بيضاء (بدون دراسة) في ظل استمرار مقاطعة الطلبة للدراسة منذ مارس/ آذار الماضي، وإصرارهم على رحيل رموز النظام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.