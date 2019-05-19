العراق.. إلقاء القبض على قيادي كبير بتنظيم "داعش"

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، اعتقال "قيادي" في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري".

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وأضاف البيان أن "الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع (منطقة) سهل نينوى، وقد جاءت عملية القبض على هذا المجرم في الجانب الأيسر (الشرقي) لمدينة الموصل".

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط "داعش" مؤخرًا في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.