شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 16 مؤسسة مالية خالفت مبادئ التمويل.. و«ساما» تكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قرارها القاضي بإيقاع غرامات مالية على ست عشرة مؤسسة مالية وذلك لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وتوجيه تلك المؤسسات بتصحيح تلك المخالفات.

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وأبانت مؤسسة النقد، أن القرار جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن.

وأوضحت “ساما” في بيان لها، أنه نتيجة لثبوت مخالفة كل من (مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإنماء، مجموعة سامبا المالية، الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”، شركة دار التمليك، شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، شركة النايفات للتمويل، شركة المرابحة المرنة للتمويل، شركة الجبر للتمويل، شركة راية للتمويل) مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك فيما يتعلق بنسب التحمل من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة –بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً– غرامات مالية على هذه المؤسسات، كما لفتت نظر تلك المؤسسات إلى المخالفات الواقعة في أعمالها، ووجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاهها.

وتهيب مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.