بالصور... نشوب حريق في المدينة المنورة

وتم إخلاء 35 نزيلا من الفندق، الواقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: "تلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم بلاغا عن حادث حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من 13 دورا، إذ تمت السيطره على الحادث واخماده دون إصابات ولله الحمد وإخلاء ٣٥ نزيل احترازيا وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص".

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