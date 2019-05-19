شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا فى مؤشر حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت تونس المركز الأول عربيًا وإفريقيًا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019، متفوقة على بعض الدول المتقدمة على غرار النرويج وأستراليا وغيرها.

وجاءت تونس في المركز 15 عالميا في مؤشر حقوق الطفل 2019، تليها النرويج في المركز 16، ولاتفيا في المركز 17، والشيلي في المرتبة 18، وأستراليا في المرتبة 19.

ويصدر المؤشر السنوي لحقوق الطفل بمبادرة من منظمة حقوق الأطفال الهولندية بالتعاون بين جامعة "إيراسموس روتردام "، وكلية " إيراسموس " للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية.

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ويعتمد التقرير على 5 مجالات أساسية لتصنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 181 بلدًا.

وتتمثل هذه المعايير في الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للطفل.

وجاءت تونس في مجال الحق في الحياة بالمركز 69 عالميا بـ0,872 نقطة، وتحصلت على المركز 50 في مجال الحق في الصحة بـ0,946 نقطة، والمركز 67 في مجال الحق في التعليم بـ0,752 نقطة، والمركز 19 في مجال الحق في الحماية بـ0,986 نقطة، والمركز الخامس عالميا في مجال الحق في بيئة ملائمة للأطفال بـ0,857 نقطة.