أمير الكويت يتسلم دعوة للمشاركة فى الدورة الـ14 للقمة الإسلامية بمكة المكرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوته للمشاركة فى الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامية، المقرر عقده فى مكة المكرمة خلال الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو المقبل.
وقام بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت بقصر بيان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وذلك بحضور وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا الليلة الماضية إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، لبحث الاعتداءات الأخيرة على السعودية والامارات.
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