شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كمية كبيرة من «الكبتاجون» في حافلتي نقل معتمرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (184,737) حبة وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة لغرض إيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح محمد قيسي مدير عام جمرك حالة عمّار أنه تم إحباط إدخال تلك الكمية من حبوب الكبتاجون وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولًا للجمرك حافلة ركاب تقل (47) راكبًا، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عُثر في أحد حقائب الركاب على (100) ألف حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية في الحقيبة وذلك بإخفائها في تجويف الحقيبة من الداخل.

وأضاف مدير عام الجمرك أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة وفي حافلة أخرى تقل (31) راكبًا عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (84.737) حبة كبتاجون، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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يُذكر أن موسم العمرة والحج من الأوقات التي يستغلها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، والجمارك السعودية تبذل جهودًا كبيرة وتعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية في سبيل منع دخول مثل هذه الآفات.