انت الان تتابع قمتان في السعودية لبحث الاعتداء على ناقلات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة، في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن القمتين تأتيان حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المصدر، إنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن

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