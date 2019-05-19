انت الان تتابع القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم (8 رمضان). وقال "حميدتي"، خلال كلمة له، أمام حشد جماهيري، اليوم، بالخرطوم نقلته قناة "العربية.نت": إن "قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم، وسجلوا اعترافات قضائية وسيتم عرضهم عبر الإعلام اليوم". وأضاف: "رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد".
وتابع: "نريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة يختار فيها السودانيون من يريدون".وكان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، إذ اتفق الجانبان على أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات،
وتابع: "نريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة يختار فيها السودانيون من يريدون".وكان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، إذ اتفق الجانبان على أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، على أن تتكون السلطة الحاكمة في السودان من مستويات ثلاثة، تشمل مجلس سياديا، ومجلس تشريعيا، بالإضافة إلى حكومة مدنية.
هذه البنود أرضت بشكل كبير المعتصمين، إلا أن هناك "جهات" لم ترض بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، المنظمة لاعتصام القيادة العامة إذ اندلعت مواجهات دامية في محيط الاعتصام، بين المعتصمين وقوات ترتدي الزي العسكري سقط خلالها ضابط بالجيش و5 مدنيين على الأقل، وعشرات الجرحى (التفاصيل).
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