باقتحامات جماعية.. اليهود يدنسون باحات الأقصى في رمضان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزايدت الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين اليهود تجاه المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرئيل صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة مستوطنين، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس وفق تصريحات صحفية، بأن أرئيل اقتحم ساحات المسجد، برفقة مجموعة من المستوطنين أدت طقوسًا تلمودية علنية.

وأضاف أن ٤٧ مستوطنًا وعنصرين من مخابرات الاحتلال اقتحموا صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة.

ووفق الدبس، فإن المستوطنين قدموا خلال اقتحامهم للأقصى شروحات استفزازية عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في أماكن مختلفة بالساحات بحماية شرطة الاحتلال.

وتزامن اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى مع تواجد المصلين في حلقات العلم وحفظ القرآن الكريم، وتوافدهم لتأدية صلاة ظهر اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

في السياق، تفاجأ المصلون صباح اليوم بخلع شرطة الاحتلال أشتال زيتون زرعت مؤخرًا في محيط باب الرحمة بساحات المسجد الأقصى.

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وقبل أيام، وتزامنا مع شهر رمضان الكريم، شن الاحتلال هجمة شرسة وحشية بحق المعتكفين والشباب الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة.

وقبل أيام، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشباب، في حين أبعدت البعض عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، ويأتي ذلك بعد تفريغ الاحتلال ساحات الحرم والأقصى من المعتكفين.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى إبراهيم الزغل بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، كما قررت شرطة الاحتلال اليوم الإفراج عن الفتية: علي الطويل، ومحمود الطحان، وحمزة أبو اسنينة، ومعتصم أبو ناب بشروط مقيدة.

وتشمل شروط الإفراج: الإبعاد عن منطقة القدس القديمة وباب العمود وشارع السلطان سليمان وحبس منزلي لمدة 5 أيام، وكفالة نقدية قيمتها 500 شيكل، وكفالة طرف ثالث. كما قررت شرطة الاحتلال تحويل محمد الغول وخالد الشويكي لعرضهما على المحكمة.

أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسيين الستة من منطقة بابي العمود والساهرة، خلال ملاحقة المقدسيين في المنطقة ومحاولة إخلائها بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب والقنابل.

ويتعرض الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف ومسائية بعد الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة.