بالفيديو| تورنادو - إس.. راجمة صواريخ روسية بإمكانيات تسليحية فائقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف ألكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيكماش لصناعة الأسلحة الروسية، إنها وردت الدفعة الأولى"تورنادو - إس" من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز Tornado-S المحدثة هذا العام.

وأضاف أنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

وقال كوتشكين في معرض MILEX 2019 للأسلحة والمعدات العسكرية في العاصمة البيلاروسية مينسك إن القوات المسلحة استلمت الدفعة الأولى من قاذفات الصواريخ الجديدة "تورنادو — أس" لهذا العام، وبدأ الاستخدام الصناعي التجريبي.

ذخيرة جديدة

وكان مدير شركة "تيخماش" الروسية فلاديمير ليبين أعلن في وقت سابق من شهر مايو الجاري أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

وقال ليبين: "يجري العمل في الوقت الحالي على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس".

ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التي تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".

وأوضح أن مثل هذه الأعمال تجري على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملم.

ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتي الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة، وأكد أن الشركة ستعمل في هذا الاتجاه.

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وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهي مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم.

راجمة غراد

وفيما يتعلق بمنظومة “تورنادو” فإنها صممت بناء على راجمة الصواريخ المشهورة “غراد”.

وتتميز المنظومة الجديدة بدقة فائقة وقوة نارية أكبر تصيب العدو على بعد 100 كيلومتر.

ويمكن أن تنفجر الذخائر في الجو على ارتفاع 6 أمتار لتنال من القوة البشرية في الخنادق.

كما يمكنها تدمير الدبابات بذخائر جوفاء، عدا عن أنها تستخدم ذخائر تنزل بالمظلات وتوجه ذاتيا.

يذكر أن راجمات الصواريخ من طراز “تورنادو” مخصصة لتدمير وإسكات القوة البشرية للعدو وأسلحته ومعداته القتالية، بما فيها بطاريات المدفعية والهاونات وكذلك مراكز القيادة المعادية.

وقد انتهت اختبارات راجمتي الصواريخ “تـورنادو – إس” و”تورنادو – غي”عام 2015 لتحل محل راجمتي الصواريخ “غراد” و”سميرتش” في الجيش الروسي. وتم تزويدهما بالنظام الأوتوماتيكي لتوجيه النيران، ما يسمح بالتحرك السريع على الأرض ومباغتة مواقع العدو.