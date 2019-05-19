محاذير لمرضى القولون في رمضان

بسبب العادات الغذائية الخاطئة، يعاني مرضى القولون في رمضان بعد ساعات الصيام الطويلة أكثر من غيرهم، حيث يتأثرون سريعا بتغير النمط الغذائي وكميات الطعام الكبيرة بعد ساعات الانقطاع.

ومرض القولون هو عبارة عن اضطرابات في الأمعاء تسبب آلاما في المعدة وبعض التشنجات والإسهال، وفي بعض الأحيان تسبب إمساكا واضطرابا في المعدة، وفقا للعين الإخبارية.

وتقدّم أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية والصحة العلاجية، الدكتورة بسنت المليجي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها، لحماية مرضى القولون من آلامه، تبدأ بتنظيم مواعيد الأكل من بعد الإفطار وحتى السحور، وتجنب تناول كميات كبيرة على وجبة الإفطار.

ونصحت بسنت بالابتعاد عن الوجبات الدسمة والغنية بالدهون؛ لتجنب أعراض التهاب القولون، واستبدال الأطعمة المقلية بالمشوية لسهولة هضمها، وتأثيرها الجيد على القولون.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة ضرورة تناول الخضروات والفواكه الطازجة؛ لتوفير الراحة للمعدة أثناء الهضم، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل بعد الإفطار بساعتين.

وحذرت بسنت من تناول الحلويات الرمضانية لتأثيرها على صحة القولون، حيث تتسبب في التهابات الجهاز الهضمي، بجانب احتوائها على نسبة مرتفعة للغاية من السعرات الحرارية.

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كما تنصح بتناول كمية قليلة من الجبن الأبيض (قليل الملح) لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكونه يساعد على الهضم الجيد، بجانب تناول الزبادي الذي يعتبر أحد أهم الأطعمة تأثيرا في الحماية من التهابات القولون أثناء الصيام، بالإضافة إلى أنه يساعد على طرد الغازات من المعدة بسهولة.

وشددت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة على أهمية الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من التوابل، بجانب تقسيم وجبة الإفطار على أكثر من مرة خلال فترة ما بين الإفطار والسحور.

ووجهت بعض المحاذير لمرضى القولون في رمضان كالتالي:

- الابتعاد نهائيا عن شرب الماء البارد المثلج.

- تناول الخبز الأسمر وعدم تناول الخبز الأبيض.

- الاعتماد على الأرز البسمتي وتجنب باقي الأنواع لأنها تزيد من الإمساك.