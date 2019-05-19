تعديلات نمط الحياة للسيطرة على ضغط الدم

يهدد ارتفاع ضغط الدم بمجموعة من المضاعفات الخطير تؤثر سلباً على القلب والكلى والعيون والقدرة الجنسية. ويمكن السيطرة على ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه بإجراء تعديلات للعادات الحياتية والغذائية. إليك ما يمكنك عمله لتضمن ضغط دم صحي:

لا تتناول أكثر من ملعقة صغيرة من الملح تقسّم على جميع وجبات اليوم * تقليل كمية الملح (الصوديوم) في الطعام، بتناول ما لا يزيد عن ملعقة صغيرة من الملح تقسّم على جميع وجبات اليوم، ومراعاة أن الأكلات الجاهزة واللحوم المصنّعة غنية بالملح.

* خفض التوتر وتقليل الإجهاد بالخروج إلى المتنزهات والشواطئ، وممارسة اليوغا، ومشاهدة البرامج الترفيهية الكوميدية.

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* الإقلاع عن التدخين وتجنّب الكحول.

* ممارسة التمارين والنشاط البدني يومياً، ويعتبر المشي لمدة 30 دقيقة الحد الأدنى المطلوب، وتساعد السباحة وركوب الدراجات والرياضات الأخرى على إبقاء الضغط تحت السيطرة.

* مراقبة وقياس الضغط بشكل دوري، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب وفق التعليمات.