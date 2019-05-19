كيف تتعايش مع حساسية اللاكتوز؟

اللاكتوز نوع من السكر يوجد في الحليب البقري ومنتجاته يتطلّب إنزيم اللاكتيز لهضمه. وإذا لم ينتج الجسم هذا الإنزيم يتراكم اللاكتوز في القولون مسبباً انتفاخات وآلاماً بالبطن، وأعراض حساسية أخرى تشبه متلازمة القولون العصبي كالإسهال والدوخة. وتشير تقارير طبية إلى أن 75 بالمائة من البشر حالياً لديهم حساسية لدى اللاكتوز.

إليك كيف يمكنك الحصول على الكالسيوم والتعايش مع حساسية اللاكتوز:

* يمكنك الاعتماد على حليب الماعز كبديل جيد لأنه يحتوي على نسبة أكثر في الكالسيوم، ونسبة ضئيلة جداً من اللاكتوز لا تسبب حساسية.

* يصاحب حساسية اللاكتوز نقص في فيتامين "ك"، لذلك عليك تناول الأطعمة الغنية به مثل: البروكلي والملفوف والريحان.

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* تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللوز والبروكلي والسبانخ والصويا والشوفان والتين، والسردين والسلمون المعلّب لتوفر العظام فيهما.

* احرص على تناول شوربة العظام (الدجاج والبقر والضأن)

* استخدم السمن بدلاً من الزبدة.

* تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" لتحسين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مثل: الفطر (المشروم) والسلمون والتونة.