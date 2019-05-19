اليوم العالمي للتحصين ضد الإيدز: علامات المرض المبكرة

منذ بداية حملة اليوم العالمي للتحصين ضد فيروس الإيدز يوم 18 مايو عام 1997 والهدف من الحملة لم يتحقق، لكن لم يفقد أحد الأمل في ابتكار لقاح للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد توفرت معرفة علمية جيدة بطبيعة المرض وكيفية إدارته فلم يعد قاتلاً، لكن لايزال التحصين المبكر ضده غير متوفر. إليك أهم الأعراض المبكرة على الإصابة بالمرض:

* الطفح الجلدي وظهور بثور حمراء فور دخول الفيروس إلى الجسم.

* ارتفاع الحرارة بشكل كبير ومفاجئ، مع إحساس شديد بالتعب، واحتقان الحلق، وتورّم اللوزتين.

* الإحساس الشديد بالتعب والإجهاد نتيجة استجابة الجسم المناعية للفيروس.

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* الدوخة أو الإسهال، وهي من الأعراض التي تصيب بين 30 و60 بالمائة من المرضى في بداية الإصابة.

* السعال المزمن لبضعة أشهر حتى بعد البدء في تلقي العلاجات المتوفرة للسعال.

* آلام المفاصل الشديدة إلى درجة تعيق الحركة وأداء المهام، وهي من الأعراض التي تحدث في البداية أيضاً.