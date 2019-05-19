صادرات السيارات المغربية تحقق قفزة "قياسية" في 5 سنوات

ارتفعت قيمة صادرات السيارات المغربية، من 31.7 مليار درهم "نحو 3.3 مليار دولار" في 2013 إلى 65.1 مليار درهم "نحو 6.7 مليار دولار" في 2018، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 33 مليار درهم "نحو 3.4 مليار دولار" خلال 5 سنوات، وفقا للعين الإخبارية.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بالمغرب، فقد نجحت الشركات العاملة بقطاع صناعة السيارات، في أقل من 5 سنوات، في مضاعفة الحجم الإجمالي لصادراتها بنسبة 110%.

وتهيمن مجموعة رينو، عبر منصتيها في الدار البيضاء وطنجة المتوسط، إلى جانب المجموعات العاملة في تصنيع أجزاء السيارات، على معظم هذه الصادرات، التي تتوجه أساسا نحو أسواق أوروبا والشرق الأوسط إلى جانب أمريكا الجنوبية.

ونجح المغرب في تعزيز مكانته في سوق السيارات بأوروبا، بعد نجاحه في تصدير ما يزيد على 283.6 ألف سيارة خلال السنة الماضية.

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وبلغت قيمة صادرات السيارات، المصنعة في المنصتين الصناعيتين التابعتين لمجموعة "رينو" بالمغرب، نحو مصر ما يقارب 375 مليون درهم سنة 2017، لترتفع إلى 408 ملايين درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى فقط من العام الماضي.

وارتفع حجم السيارات المصنعة في الوحدتين التابعتين لمجموعة "رينو المغرب" بالدار البيضاء وطنجة المتوسط خلال العام الماضي، بنسبة 18% مقارنة بالمستوى الذي سجلته نهاية سنة 2017.

وأسهم هذا الارتفاع في تزويد أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا بأكثر من 390 ألف سيارة تم تصنيعها بالمغرب.