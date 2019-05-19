ممرض إنجليزي يهدي خطيبته قطعة من جسده

بعد وقوع الممرض الإنجليزي آلدو كاتالدي (27 عاما)، في حب جيرالدين تشينجوشو صاحبة الـ22 عاما، قرر التقدم لخطبتها وتقديم "دبلة الخطوبة" من جسده وليس من بائعي المجوهرات كما هو معتاد في مثل تلك المناسبات، وفقا للعين الإخبارية.

يعيش ألدو في مدينة ليستر، وهناك قابل فتاة أحلامه البرتغالية منذ 3 سنوات، داخل دار رعاية للمسنين، لتنشأ بينهما صداقة قوية، وبعد فترة استقال "كاتالدي" من الدار، ليعمل بأحد المستشفيات الإنجليزية.

وسلطت صحيفة "ميرور" الإنجليزية الضوء على قصة ألدو وجيرالدين الدرامية التي نادرا ما تحدث حاليا، موضحة أن العلاقة بينهما ظلت مستمرة حتى تحولت الصداقة إلى حب.

بعد فترة اكتشف الممرض الإنجليزي أن فتاة أحلامه مصابة بفشل كلوي وتحتاج إلى غسيل كلوي يوميا، وهنا طالبته بالابتعاد عنها حتى لا يتألم بعد وفاتها، لكن الفتى البريطاني أصر على استكمال المشوار معها، ليفاجئها بقراره بمنحها إحدى كليتيه.

اجتاز الفتي البريطاني الشجاع الاختبارات الطبية لإجراءات نقل الكلى بمستشفى ليستر في بريطانيا، وأجرى الأطباء عملية نقل وزراعة الكلى بنجاح للفتاة البرتغالية، وقرر الثنائي بعد نجاح العملية، إقامة حفل زفافهما في نهاية شهر أغسطس المقبل، على أن يرويا قصة حبهما لأطفالهما بعد إنجابهم.