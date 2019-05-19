4 أسباب للشيب المبكر

قال مصفف الشعر الألماني ينس داغنه إن الشيب ليس قاصراً على كبار السن فحسب، بل يمكن أن يهاجم الشباب في منتصف العشرينات أيضاً.

وأوضح داغنه أن الشعر الأبيض يظهر بسبب تراجع إنتاج الجسم من المادة الصبغية المعروفة باسم "الميلانين" المسؤولة عن لون الشعر. وإلى جانب العوامل الوراثية، يرجع الشيب المبكر للأسباب التالية:

1- التوتر النفسي: يتسبب التوتر النفسي المستمر في إجهاد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.

2- الأمراض: قد يرجع الشيب المبكر إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية.

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3- نقص الفيتامينات: قد يشير الشيب المبكر إلى نقص الفيتامينات، خاصةً فيتامين B12. ويعد الأشخاص النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين، لوجوده بشكل أساسي في الأغذية الحيوانية مثل البيض.

4- التدخين: يُلحق النيكوتين ضرراً ببصيلات الشعر، وبالتالي يفقد الشعر لونه ويتخذ اللون الأبيض.

وفي كل الحالات ينصح داغنه باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي لظهور الشيب المبكر.