رحيل أشهر قطة عابسة على الإنترنت

حلت القطة جرامبي، التي تحولت إلى شخصية شهيرة على الإنترنت بسبب عبوس وجهها الدائم، في أحضان مالكتها تاباثا هذا الأسبوع، تاركة خلفها عددا لا يحصى من النكات على الإنترنت عما نشعر به في أسوأ أحوالنا.

وكانت "جرامبي كات" تبلغ من العمر وقت رحيلها 7 أعوام، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت أسرتها على "تويتر": "رغم الرعاية التي حظيت بها من كبار المتخصصين، رحلت جرامبي، الثلاثاء، نتيجة مضاعفات بعد أن أصيبت بعدوى في مجرى البول".

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وأصبحت جرامبي، واسمها الحقيقي تاردار صوص، نجمة على الإنترنت بعد أن نشرت مالكتها تاباثا بندسن صورة لها وهي عابسة قبل 6 أعوام.

وظهرت جرامبي على أغلفة المجلات والإعلانات التلفزيونية، ولعبت دور البطولة في فيلم "أسوأ كريسماس على الإطلاق لجرامبي كات" (جرامبي كاتس ورست كريسماس إيفار).

وقالت الأسرة: "رسمت جرامبي كات البسمة على وجوه ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، حتى عندما كانت الأوقات صعبة، وستظل روحها حية في قلوب جميع محبيها في كل مكان".