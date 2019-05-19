10 أفكار لديكور الحمّام باللون الأزرق

يعد اللون الأزرق من أكثر الألوان استخداماً في الديكور، حيث يمنح شعوراً بالنقاء والصفاء والراحة. وفيما يلي مجموعة من الأفكار، لديكور الحمّام باللون الازرق، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين: 1- تثبيت خزانة أنيقة باللون الازرق في الحمّام مزودة ببعض الرفوف والأدراج للتخزين. 2- تغطية جدران الحمّام بألواح من السيراميك بلون أزرق من اختيارك. 3- طلاء الوجه الداخلي من خزانة الأدوية والمناشف باللون الأزرق المناسب. 4- كرسي صغير بلون أزرق مميز يوضع إلى جانب حوض الاستحمام. Advertisements 5- إضافة لمسة من السحر على مرايا الحمّام بإطار مميز باللون الأزرق الداكن. 6- تغطية جدران الحمّام البعيدة عن مصادر المياه بورق جدران باللون الأزرق. 7- بعث الحياة بديكور الحمّام باستخدام مشتقات اللون الأزرق للخزائن وجزء من الجدران والنوافذ. 8- إضافة وجه علوي لخزائن الحمّام باللون الأزرق بطريقة فنية مميزة. 9- إضافة اللون الأزرق إلى الناحية الخلفية من حوض الاستحمام. 10- رصف أرضية الحمّام بألواح سيراميك أنيقة باللون الأزرق.

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