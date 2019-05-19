حميدتي يعلن إلقاء القبض على مطلقي النار على المعتصمين في الخرطوم

وخلال كلمته، أثناء مشاركته في إفطار رمضاني غربي البلاد، أمس السبت، قال حميدتي: "تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة منظمة ترعاها دول"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن "المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين تم ضبطهم، مؤكدا عرضهم أمام وسائل الإعلام بعد اعترافهم بالجريمة".

وتابع قائد قوات "الدعم السريع"، أن البلاد تمر بـ"منعطف خطير، يتطلب مراجعة حسابتنا، ونريد أن نقبل بعضنا البعض لنصل إلى ديمقراطية حقيقة، وتكوين حكومة كفاءات مستقلين".

وأكد حميدتي أن المجلس العسكري "استطاع توفير الأمن والحفاظ على استقرار البلاد خلال الشهر الماضي"، مشددا أن "جميع المفسدين من رموز النظام السابق ستتم محاسبتهم، بمن فيهم الذين غادروا البلاد".

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