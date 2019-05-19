وأحيا الحفل، فرقة "ذا بلاك آيد بيز" الأمريكية، والمغني الإسباني إنريكي ايغلسياس، وأظهرت صور على الإنترنت حضورا مشاركا للنساء والرجال في متابعة الحفل.

وأثارت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا واسعا من قبل السعوديين. ودشن السعوديون وسما تحت عنوان "#بارتي_مختلط_في_رمضان"، عبر فيه كثيرون عن استغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل في شهر رمضان، في حين عبر آخرون عن غضبهم.

​"فيديو متداول من الهاشتاق " شكله الحرام تصنيفه صار حسب عدد الفولورز كل ما زادوا حلال عليك كل شي! مشاهير الغفلة الى أين ؟ #بارتي_مختلط_في_رمضان pic.twitter.com/f0iNLmtNSP

​#بارتي_مختلط_في_رمضان يو يو

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كانت هذه تفاصيل خبر غضب في السعودية... بعد فيديو حفل "مختلط" أثار جدلا كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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