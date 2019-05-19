دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الولايات المتحدة ربما تخفف عقوبة هواوي مؤقتًا لإنجاز مشاريعها القائمة

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية لوكالة رويترز أن الحكومة الأمريكية بإدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تخفف العقوبات المفروضة على هواوي بعد حظرها بالعمل في البلاد حتى تتمكن من إنجاز المشاريع القائمة والتي تعمل عليها منذ مدة.

كانت هواوي تعمل في تطوير شبكات الاتصال في العديد من المناطق في الولايات المتحدة، لكن قرار حظرها من العمل في البلد سيؤثر بشكل كبير على سير عمليات التطوير، وهو الأمر الذي ستنظر لها الحكومة بشكل مختلف لتتيح إتمام المشاريع حتى لا تتسبب بفشلها.

لكن بحسب المتحدث، فإن الحكومة ربما تسمح لهواوي بإتمام الأمر في المناطقة الريفية أو قليلة السكان وليس في المدن الكبيرة بسبب ما تقول أنه يهدد أمنها.

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