دبي - بواسطة محمد فارس 4 ملحقات بديلة تجعلك تتردد كثيرا قبل أن تشتري شاحن USB C جديد من أبل لأجهزة ماك بوك ! © Tech World قدمت بواسطة

اتجهت حاسبات أبل المحمولة – ماك بوك و ماك بوك برو – كليا إلى إستخدام منفذ الـUSB-C الجديد للشحن، وهو الإتجاه نفسه الذي تعتمده الآن الغالبية العظمى للشركات الكبرى ليحصل منفذ USB-C كبديل جديد واسع الانتشار لشحن معظم الأجهزة الإلكترونية من الهواتف الذكية الى الحاسبات المحمولة ومرورا بالأجهزة اللوحية.

تبيع أبل شاحن USB-C الخاص بأجهزة ماك بوك بسعر يصل إلى 80 دولار أمريكي، وإذا ما أضفت إلى الشاحن كابل USB-C اللازمة لشحن الحاسب، فإن القيمة الإجمالية ستصل إلى ما يزيد عن 100 دولار أمريكي. هذة الخيارات الأربعة التالية تقدم لك قيمة أفضل، ومزايا عديدة أكثر بكثير من مجرد شحن حاسب بالطاقة، ما يجعلك تفكر بعناية قبل أن تقدم على شراء مجرد شاحن بديل لحاسبك المحمول.

1- HyperJuice: شاحن الـ USB-C الأكثر قدرة في العالم مع بنك طاقة مدمج

إذا كنت تمتلك أكثر من جهاز تعمل من خلال منفذ USB-C الجديد، خاصة إذا ما كانت حواسب محمولة فهذا بلا شك الاختيار الأمثل لك، بل وربما يكون منتج لا غنى عنه مطلقا لمثل حالتك. HyperJuice هو بنك طاقة بسعة 27000 ميللي أمبير بحجم صغير وتصميم أنيق مصنوع من الألومنيوم، ولكنه كذلك يقدم لك منفذين USB-C يمكن استخدامهما في شحن أجهزتك في نفس الوقت.

يكمن الابتكار الحقيقي في هذا المنتج في أنه في الوقت الحالي يعد مصدر الطاقة الوحيد في العالم القادر على تقديم طاقة بقدرة 100 وات من خلال منفذ USB-C، ما يجعله فعليا شاحن الUSB-C الأسرع في العالم حاليا، علما بأن تلك القدرة هي الحد الأقصى المسموح حاليا باصطحابه على متن طائرات الركاب حول العالم عند السفر. يستطيع Hyperjuice تزويد جهازين من خلال منفذي الUSB-C بالطاقة في نفس الوقت بقدرة 100 وات و 60 وات، بالاضافة الى منفذ USB A تقليدي وحيد بقدرة 18 وات.

هذا المنتج الذي يزن 500 جرام، ويباع بسعر 159 دولار أمريكي يستطيع شحن حاسب ماك بوك برو قياس 15 إنش مرتين كاملتين دون الحاجة الى وجود مصدر كهربائي. تم تمويل المنتج من خلال حملة ناجحة على مواقع التمويل الإجتماعي قاربت قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.

2- Moshi Symbus Q: أكثر من مجرد شاحن

يعد منتج Symbus Q من Moshi بمثابة حل مكتبي متكامل لمجموعة أجهزتك الإلكترونية وليس مجرد شاحن USB-C لحاسبك المحمول. يأتي المنتج بتصميم أنيق للغاية مصنوع من الألومنيوم يتناسب مع مكتب عصري، والجهة العليا مغطاة بخامات منسوجة فاخرة حيث تعمل تلك الجهة أيضا كمنصة شحن لاسلكية لأي هاتف محمول أو جهاز يدعم الشحن اللاسلكي من خلال معيار Qi wireless بقدرة 7,5 وات.

Advertisements

تلك القطعة الأساسية من المنتج تحمل منافذ HDMI بدعم لجودة فيديو 4K، منفذين USB A، ومنفذ إيثرنت، وتتصل بالحاسب المحمول من خلال منفذ الUSB-C حيث تعمل على زيادة منافذ حاسبك المحمول، الذي يمكنه استغلال كافة المنافذ الاضافية للاتصال بشاشة أو نظام عرض على سبيل المثال، بالإضافة الى الوظيفة الرئيسية للوحدة و هي شحن الحاسب من خلال منفذ الـ USB-C. يباع هذا المنتج بسعر 165 دولار أمريكي.

3- Zendure A8PD: بنك طاقة وشاحن مدمج و 5 منافذ مختلفة

يقدم هذا المنتج من شركة Zendure بنك طاقة بسعة 26,800 ميللي أمبير مع شاشة عرض رقمية تخبرك بنسبة الطاقة المتبقية بداخله، والتي يمكنك الاستفادة منها لشحن حتى 5 أجهزة في نفس الوقت من خلال أربعة منافذ USB A تقليدية ومنفذ USB-C وحيد يزود الحاسب بالطاقة بقدرة 30 وات.

يستخدم منفذ الUSB-C نفسه في شحن بنك الطاقة، ويحتاج A8PD إلى 4 ساعات فقط لشحنه كاملا يستطيع بعدها شحن جهاز الماك بوك بكامل سعته 1,7 مرة، أو شحن هاتف أيفون أكثر من 7 مرات كاملة قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه. ويمتاز هذا المنتج على وجه التحديد ببنية معدنية صلبة تجعله مقاوما للصدمات والأتربة وغيرها من العوامل الخارجية. يباع Zendure A8PD بسعر 119 دولار أمريكي.

4 – NekTeck USB-C Charger: الاختيار الأفضل سعرا

تقدم شركة NekTeck مجموعة كبيرة من الملحقات التي تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب للغاية. لا تحمل منتجات الشركة لمسات الفخامة والتصميم الملفت، ولكنها تقدم جودة يمكن الاعتماد عليها خاصة في مجال ملحقات الطاقة والشواحن السلكية واللاسلكية. يباع هذا الشاحن بسعر 55 دولار أمريكي ويستطيع تزويد 5 أجهزة مختلفة بالطاقة في نفس الوقت باجمالي يصل إلى 111 وات، يحصل منفذ الUSB-C على ٨٧وات منها، وهو كم الطاقة نفسه الذي يزوده شاحن أبل الأصلي الخاص بالماك بوك، بينما تتقاسم 4 منافذ USB تقليدية الطاقة المتبقية ما يسمح باستخدامها في شحن الهواتف الذكية أو أجهزة التابلت. الشاحن يأتي مصحوبا بكابل USB-C جودته مرضية تماما مجانا.

التدوينة 4 ملحقات بديلة تجعلك تتردد كثيرا قبل أن تشتري شاحن USB-C جديد من أبل لأجهزة ماك بوك ! ظهرت أولاً على عالم التقنية.