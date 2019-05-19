تقرير: سامسونج تعتزم إطلاق "جالكسي فولد" القابل للطي يونيو المقبل

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كتب - عاصم الأنصاري:

أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي "جالكسي فولد" قريبًا، وذلك بعد تأجيل إطلاقه، وسحب العينات التي أعطتها لعدد من الصحفيين في وقت سابق؛ إثر ظهور مشكلة في الشاشة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "Yonhap News Agency" الكورية الجنوبية: "سامسونج تعمل حاليًا على اختبار هاتفها القابل للطي مع شركات الاتصالات الكورية، ويُتوقع أن تطرحه في السوق خلال شهر يونيو المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن "سامسونج" حاولت علاج مشكلة الشاشة عن طريق جعل حافات غطاء الحماية الخاص بها تحت إطار الهاتف، خاصةً بعد أن ثبت أن عددًا ممن حصل على الهاتف أزال الغطاء، الأمر الذي جعل الشاشة مكشوفة، وعرضة للتعطل بسرعة.

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وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، المشكلة الأخرى التي حاولت "سامسونج" علاجها، فهي الجزء المكشوف من حافة الشاشة عند المفاصل في أعلى وأسفل الهاتف، وقالت الصحيفة: "إنه من المتوقع أن تجعله أصغر من ذي قبل، خاصةً أن الفجوة بين الشاشة وجسم الهاتف كانت كبيرة، بما يسمح بدخول الأشياء الصغيرة، وتجمع الغبار تحت الشاشة".

ونقلت الصحيفة الكورية عن مسؤول في الشركة قوله: "إننا نجري اختبارات مع شركات الاتصالات الكورية الثلاث". وأضاف: "نعمل الآن على تحسين جالاكسي فولد".

وكانت "سامسونج" قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تأجيل إطلاق الهاتف، واسترجاع كافة العينات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الصحفيين التابعين لقطاع التقنية عن وجود مشكلات في الشاشة، نجم عنها حدوث كسر، أو انتفاخ، أو وميض، في الشاشة القابلة للطي؛ وذلك بعد يوم واحد أو يومين فقط من الاستخدام.

وأجَّلت "سامسونج" إطلاق "جالاكسي فولد" لأجل غير مسمى؛ بغية التحقيق في الأمر. وقالت: "إن النتائج الأولية أظهرت أن المشكلات يمكن أن ترتبط بالتأثير على المناطق المكشوفة من المفاصل".