جوجل تعلن تعويض أصحاب هواتف "بكسل" المعيبة

دبي - بواسطة محمد فارس © هواتف جوجل بكسل هواتف جوجل بكسل

كتب - عاصم الأنصاري:

وافقت شركة جوجل الأمريكية على تسوية الدعوى القضائية الجماعية، المرفوعة من قِبل مالكي الجيل الأول من أجهزة هواتف "جوجل بكسل"، والذين قالوا: "إن الشركة تعمدت عن قصد بيع الهواتف ذات الميكروفونات المعيبة".

وفي ظل انتظار موافقة المحكمة، فإن "جوجل" قد تدفع ما يصل إلى 500 دولار لبعض مالكي هواتف "بكسل" ضمن التسوية الجماعية، المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي 7.25 ملايين دولار.

وبموجب الدعوى الجماعية فإن التسوية تشمل أجهزة "بكسل"، و"بيكسل إكس إل"، التي تم تصنيعها قبل الرابع من شهر يناير 2017.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أقرت "جوجل" لأول مرة بوجود مشكلة في التصنيع ضمن بعض الهواتف خلال شهر مارس 2017 عندما قالت: "إن أقل من 1% من هواتف بكسل تعاني من المشاكل المتعلقة بالميكروفونات، والتي تسببت بأداء صوتي متقطع، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، ووظيفة المساعد الصوتي للهاتف".

وقالت الشركة في ذلك الوقت: "إنها ستتخذ خطوات إضافية لتعزيز الاتصال، لكن بعد مرور أقل من عام، واجهت الشركة دعوى قضائية من قِبل مالكي هواتف بكسل الذين كانوا غاضبين من مواصلة جوجل بيع الهواتف المعيبة، على الرغم من علمها بالمشكلة".

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وفي محاولة لحل هذه المشكلة، فقد استبدلت "جوجل" العديد من أجهزة الجيل الأول من هواتف "بكسل" بموجب الضمان، لكنها استبدلت هاتفًا معيبًا بهاتف آخر يعاني من المشكلة نفسها في العديد من الحالات.

وتعمد مجموعات التسوية المقترحة إلى تجميع مالكي هواتف "بكسل"، و"بيكسل إكس إل"، لعام 2016 في أربع فئات لتحديد مستوى التعويض الذي يستحقونه.

ويحصل الشخص الذي أعاد هاتف "بكسل" ذي ميكروفون معيب، وحصل من الشركة المصنعة على جهاز آخر معيب، على أعلى قيمة تعويض، بحيث من المفترض حصوله على ما يصل إلى 500 دولار.

بينما يحصل الشخص الذي أعاد هاتف "بكسل" ذي ميكروفون معيب وحصل على جهاز آخر خالٍ من المشاكل على 350 دولارًا، في حين يحصل أي شخص دفع تأمينًا قابلاً للخصم كجزء من عملية استبدال هاتف "بكسل" على القيمة الكاملة لتلك التكلفة.

كما يحصل أصحاب هواتف "بكسل" من الجيل الأول الذين لم يواجهوا أي مشاكل مع هواتفهم على ما يصل إلى 20 دولارًا من هذه التسوية.

يذكر أن هذه ليست التسوية الوحيدة التي أجرتها "جوجل" مؤخرًا، إذ وافقت الشركة في شهر أبريل من هذا العام على تسوية دعوى قضائية جماعية، تتعلق بأجهزة هواتف "Nexus 6P"، التي عانت من خلل معيب، وكجزء من الدعوى، فقد وافقت "جوجل" و"هواوي" على دفع ما قيمته 9.75 ملايين دولار.