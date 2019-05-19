شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: قلقون بسبب قرار ألمانيا تجاه حركة الـ"بى دى إس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم /الأحد/ أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني (البوندستاج)، باعتبار حركة الـ"بي دي إس"، المهتمة بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها، حركة معاداة للسامية.

وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها - إن "هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ"بي دي إس" تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها.. وهو يعكس أن إسرائيل ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية تجاه اليهود لتحقيق ما تريد"، مشيرة إلى "أن هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، وترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب أو عقاب".

وأضافت أن "القرار الألماني يهدف إلى إغلاق كل الأبواب أمام اتخاذ أية خطوة مستقبلية بحق إسرائيل كإجراء استباقي رادع، لافتة إلى أنه مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الاوروبي".

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