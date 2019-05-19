صور.. العراق تغلق محال الخمور برمضان وتتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات الأمنية العراقية، جميع محال الخمور فى بغداد، وبدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار، فى حملة بدأتها الليلة الماضية، لحرمة شهر رمضان الكريم. وأعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن تنفيذها إجراءات جديدة بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والإفطار العلنى. وذكر بيان للسلطات الأمنية، أن "الشرطة باشرت بحملة لإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها". Advertisements وأضاف أن "القيادة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمجاهرين بالإفطار العلنى"، معللا سبب الإغلاق بـ"أن هذه الظواهر تنافى حرمة وقدسية شهر رمضان المبارك".

إغلاق محال الخمور

إغلاق محال الخمور فى بغداد

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