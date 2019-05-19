وزير عراقي: انسحاب موظفي"إكسون موبيل" من حقل نفط "غير مبرر"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن انسحاب موظفين من شركة نفط "اكسون موبيل" من محافظة البصرة، "غير مقبول ولا مبرر".

كانت شركة نفط البصرة قالت، الأحد، إن 30 موظفا من شركة إكسون موبيل الأمريكية، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.

وأكد الغضبان بحسب بيان للوزارة، الأحد، على "استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق، أسوة ببقية المدن، والشركات العالمية تعمل بحرية وأمان بالحقول النفطية وخصوصاً في المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار".

وأوضح أن "انسحاب عدد من العاملين في الشركة الأمريكية، بشكل مؤقت أو احترازي - رغم أعدادهم القليلة - ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات".

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وعزا الانسحاب، إلى "التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".

وزاد: الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول ولا مبرر، لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية.

وبحسب البيان، طلب الوزير العراقي من المسؤولين في شركة أكسون موبيل، إيضاحاً حول الانسحاب، كما طلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة.

والإثنين والثلاثاء الماضيين، تعرضت ناقلتا نفط ومحطتا ضخ للخام سعودية، لهجومين منفصلين، قالت الرياض إن الهجومين يمسان إمدادات الخام العالمية.

والخميس الماضي، قال الغضبان، إن بلاده طمأنت الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة، مؤكدا أن المنشآت في عموم البلاد تخضع لحماية قوات الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.