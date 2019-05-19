وزير النفط العراقي: نسعى لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية

العراق / علي جواد / الخليج 365

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأحد، سعي بلاده تحقيق الاستقرار في السوق النفطية، مبينا أنه سيتم مراجعة وتقييم السوق العالمية في اجتماع السعودية المقرر عقده اليوم.

وتستضيف مدينة جدة السعودية (غرب)، اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، لدراسة وضع السوق العالمية، وتقديم التوصيات للبلدان المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج.

وقال الغضبان، في بيان أعقب خلال وصوله السعودية، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج: "العراق حريص على تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية".

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وتشهد السوق النفطية تذبذبات حادة، بسبب التوترات الجيوسياسية في الشوق الأوسط، من جهة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جهة أخرى.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 بالمئة، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.