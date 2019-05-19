انتقامًا من زوجها.. السجن والجلد زوجة مواطن خطفت مولود ضرتها

صحيفة الخليج الالكترونية

سردت مصادر تفاصيل قضية أقدمت خلالها زوجة مواطن على خطف ابنه من زوجته الثانية، بهدف الانتقام منه لزواجه عليها، مبينة أن أحداث تلك القضية وقعت قبل عامين في مدينة جدة.

وقالت المصادر إن الخاطفة من الجنسية التشادية، وخططت لارتكاب جريمتها بمعاونة شخص آخر من الجنسية اليمنية، حيث انتظرت خروج الأم ومولودها من المستشفى واقتحمت عليها المنزل مدعية أنها تتبع لإحدى الجهات الأمنية.

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وأضافت أن الجانية اعتدت على الأم بالضرب، ومن ثم انتزعت منها الرضيع وهربت به بمعاونة اليمني الذي كان ينتظرها بسيارته “الليموزين” في الخارج، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الجانية تركت الرضيع في سيارة اليمني وتوارت عن الأنظار.

وأبانت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بوجود رضيع في “الليموزين” فباشرت الموقع وتسلمت الرضيع، وتمكنت من التوصل لصاحب السيارة اليمني والذي بدوره دل على الجانية، واعترف بمشاركته لها في ارتكاب الجريمة بعد أن أغرته بتسليمه مبلغ 30 ألف ريال.

وذكرت المصادر أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات والجلد 500 جلدة للزوجة التشادية، والسجن 3 سنوات لشريكها اليمني، واكتسب الحكم القطعية، بعد تأييده من دائرة قضائية مكونة من 5 قضاة في محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن القاضي رفض طلب المدعي العام، بالحكم على الزوجة وشريكها بحد الحرابة لعدم ثبوت ما يوجبه، وقرر إبعادهما عن البلاد اتقاءً لشرهما.